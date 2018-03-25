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Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Yeşilli ilçesinde eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

DHA | 25.03.2018 - 00:15..
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Ailesiyle birlikte yaşayan D.M., 13 gün önce evde uyurken, kapıyı kırıp içeri girerek kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından, yorgana sarılarak kaçırıldı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Mardin polisi, olayla ilgili şüpheli B.S.'yi gözaltına almış, daha sonra Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.S. tutuklanmıştı. Olayın bir diğer şüphelisi olan İ.S. hakkında ise aynı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı.

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

POLİS, GENÇ KIZI ŞANLIURFA'DA BULDU

Polisin titiz çalışması sonucu D.M.'nin izine Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ulaşıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonla kurtarılan D.M., ailesine teslim edildi. Olayın firari şüphelisi İ.S.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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