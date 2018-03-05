Mardin’deki eşekler İstanbul’da tedavi edilecek

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine geçirdikleri kaza sonucu gelen Umut, Arap ve sahiplenmesi yapılan Boncuk adlı eşeklerin, tedavi edilecekleri İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne yaklaşık 30 saatlik yolculuğu başladı.

"HER CANLI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Şehrimizde ki her canlı bizim için önemli. Özellikle sokakta yaşayan ve sahibi olamayan hayvanları daha çok önemsiyoruz. Bundan dolayı atıl durumda aldığımız hayvan barınağını belediye olarak geliştirerek modern bir yer yaptık. Aldığımız son teknolojiler ile barınağımızı sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi haline getirdik. Mesai arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla kısa sürede çevre illerden buraya sokak hayvanlarını kabul ettik.” dedi.

"25-30 SAATLİK BİR YOLCULUKTAN SONRA İSTANBUL'DA OLACAKLAR"

İstanbul’a tedavi için gönderilen eşeklerin yaşadığı süreç hakkında bilgi veren hayvan barınağı yetkilileri ise, “Daha önce İstanbul’a gönderdiğimiz hayvanlarımızı takip ediyoruz. Bu eşeklerimizi gönderdikten sonra iyi bir tedavi süreci bekliyoruz. Rehabilitasyon merkezi olarak bize bütün çevre illerinden hayvanlar geliyor. Kedi ve köpek gibi hayvanları son teknoloji ile tedavi ediyoruz. Umut, Arap ve sahiplenmesi yapılan Boncuk adlı eşekleri İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderiyoruz. Hayvanlarımız yollarda 3 saatte bir dinlenmek zorunda. 25-30 saatlik bir yolculuktan sonra İstanbul’da olacak.” diye konuştu.