Mardin'deki terör operasyonunda ele geçirilenler

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şubat ayında 8 ilçe, 33 mahalle ve 1 mezrada düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

PKK'YA GEÇİT YOK

Operasyonlarda tespit edilen 28 mağara, sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 20 silah, 26 şarjör, 2 bin 391 çeşitli çapta fişek, 16 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 dürbün, 4 el telsizi, 27 kilogram patlayıcı madde, 8 patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 57 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.