taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.946
USD
3,8116
EURO
4,7007
ALTIN
161,72
PETR
65,6400

Mardin'deki terör operasyonunda ele geçirilenler

Tespit edilen 28 mağara, sığınak ve depolarda yapılan aramalarda 20 silah, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA | 05.03.2018 - 19:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şubat ayında 8 ilçe, 33 mahalle ve 1 mezrada düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

PKK'YA GEÇİT YOK

Operasyonlarda tespit edilen 28 mağara, sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 20 silah, 26 şarjör, 2 bin 391 çeşitli çapta fişek, 16 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 dürbün, 4 el telsizi, 27 kilogram patlayıcı madde, 8 patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 57 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Mardin'deki terör operasyonunda ele geçirilenler

Mardin'deki terör operasyonunda ele geçirilenler

Mardin'deki terör operasyonunda ele geçirilenler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Muş'ta Mehmetçik Afrin'e uğurlandı
Muş'tan 293 asker, 100 araçlık konvoyla Türk bayrakları ve dualarla Afrin'e yolcu edildi.
Tunceli'de PKK'nın 3 sığınağı ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken yurt içinde de terör örgütü PKK'ya aman vermiyor.
Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza
Trüf mantarını belgesiz ve izinsiz olarak yurt dışına çıkarmak isteyen İtalyan uyruklu kişiye, 466 bin 509 lira para cezası kesildi.
15 çocuk 58 göçmen lastik botta yakalandı
İzmir'den lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen 58 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

51
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

76
YPG'li teröristlerin vurulma anı

YPG'li teröristlerin vurulma anı

122
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

87
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

60
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

110
Esad'ın Afrin'e gönderdiği birlik yok edildi

Esad'ın Afrin'e gönderdiği birlik yok edildi

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM