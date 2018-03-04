Mardin'deki trafik kazası: 3 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Veysi Batıran yönetimindeki 47 AH 356 plakalı hafif ticari araç ile Abdulvahap Atsız yönetimindeki 63 HU 798 ticari araç kafa kafa çarpıştı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arin Batıran isimli kız çocuğu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.













