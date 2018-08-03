Mardin'deki yapılanma turist sayısını arttırdı

PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen amansız mücadele meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından devlet yeni yapılanmalara gitti. Tarihi yerlerin onarılmasıyla turistler Mardin'e akın etmeye başladı.

SON 13 YILIN EN İYİ RAKAMLARI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, bu yıl Mardin'in turizmde altın yılını yaşadığına dikkati çekerek, turizmde yakalanan ivmeyi her yıl artırarak devam ettirmek istediklerini belirtti.

Deyrulzafaran Manastırı'nda görevli İshak Bayyiğit, özellikle son bir iki yılda ziyaretçi sayısında önemli artış kaydedildiğini belirtti.

Turizmde geçen yıl bir toparlanma yaşandığını, bu yıl ise sezonun gayet iyi geçtiğini ifade eden Bayyiğit, "Özellikle nisan ve mayıs aylarında son 13 yılda tuttuğumuz ziyaretçi istatistiklerine oranla en iyi rakamları gördük." dedi.

2023 HEDEFİ 5 MİLYON

Tutuklanan Ahmet Türk'ün yerine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, turizm açısından 2018'in güzel başladığını ve güzel geçtiğini, bunun böyle devam etmesi için çalışmaların süreceğini ifade ederek, sağlanan huzurla bu ivmenin devam edeceğini, gelen misafir sayısının artacağını söyledi.

Halihazırda kente gelen turist sayısının 1 milyonu aştığını vurgulayan Yaman, bu yıl sonuna kadar hedeflerinin 2 milyon turiste ulaşmak olduğunu belirtti.

Yaman, yabancı turist sayısında da kentte artış görüldüğünü, Danimarka'dan, Fransa'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, Japonya'dan ve İran'dan da turist geldiğini anlatarak, yatak sayısı arttıkça yatılı turist sayısında da ciddi bir artış olacağını kaydetti.

"2023'te hedefimiz gönül ister ki; 25 bin yatak olsun, gelen misafir sayısı da 5 milyonun üzerinde olsun." diyen Yaman, bunun gerçekleşeceğini düşündüklerini söyledi.