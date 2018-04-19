Mardin'den İspanya'ya uzanan başarı hikayesi

Mardin Midyat’ın Sivrice Köyü’ndeki ilköğretim öğrencileri, tüm zorluk ve imkansızlıkları aşarak bir başarı hikayesi yazdılar. Önemli bir başarıya imza atan öğrenciler, ortaya koydukları başarıyla herkese örnek oldular.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDILAR

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Sivrice Köyü’ndeki öğrenciler, Avrupa 1’incisi oldular. Büyük yokluklar içinde eğitimini sürdürmeye çalışan çocuklar, robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya’daki FLL (First Lego League) European Open Championship’te Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü’nü kazanmayı başardılar.

'YANINIZDAYIZ' MESAJI

Zeka Küpü projesi kapsamında Mardin’deki çocuklara teknoloji sınıfı ve maker kitler sağlayan Turkcell, robotik alanda yeni başarılar yazmaya hazırlanan Sivrice Dream’e ‘Yanınızdayız’ mesajı verdi.

TURKCELL ÖĞRENCİLERE SPONSOR OLDU

Sivrice’deki okulu üç boyutlu yazıcıdan dizüstü bilgisayarlara, elektronik devrelerden robotik malzemelerine dek donatılarak, bir Maker laboratuvarı kuruldu.

Turkcell’in uzman eğitimcileri çocuklara robotik, kodlama ve mobil uygulama geliştirme alanlarında eğitimler verdi. Son olarak da Mardin Midyat Sivrice Ortaokulu’nun FLL turnuvasında resmi sponsoru oldu.