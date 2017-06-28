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Mardin'e bayramda turist akını

Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.

28.06.2017 - 16:44
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Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Mardin'in Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Mardin'e bayramda turist akını

Sağlanan huzur ortamıyla birlikte Mardin, eski bayramlardaki yoğun günlerini yaşadı. İl Kültür Müdürü Alaattin Aydın, yaptığı açıklamada, 3 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Mardin'e bayramda turist akını

Tahminlerin üzerinde bir turist yoğunluğunun yaşandığını belirten Aydın, "Bayramda turist yoğunluğunda diğer günlere oranlara yüzde 100'lük bir artış oldu. Geçen yılki bayramlara oranlara çok iyi bir artış vardı. Huzur ortamıyla birlikte vatandaşlarımız güzel Mardin'e akın akın geldi. Bu artış ilerisi için güzel bir gelişme." diye konuştu.

Mardin'e bayramda turist akını

Mardin'e bayramda turist akını

Mardin'e bayramda turist akını

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