Mardin'e bayramda turist akını

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Mardin'in Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Sağlanan huzur ortamıyla birlikte Mardin, eski bayramlardaki yoğun günlerini yaşadı. İl Kültür Müdürü Alaattin Aydın, yaptığı açıklamada, 3 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Tahminlerin üzerinde bir turist yoğunluğunun yaşandığını belirten Aydın, "Bayramda turist yoğunluğunda diğer günlere oranlara yüzde 100'lük bir artış oldu. Geçen yılki bayramlara oranlara çok iyi bir artış vardı. Huzur ortamıyla birlikte vatandaşlarımız güzel Mardin'e akın akın geldi. Bu artış ilerisi için güzel bir gelişme." diye konuştu.