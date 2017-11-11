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Mardin'in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin'de 4 kırsal mahallede vatandaşların operasyonlar sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanması için, sokağa çıkma yasağı getirildi.

11.11.2017 - 10:23
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Mardin'in merkez Artuklu İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 4 kırsal mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı ilanı ile ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Artuklu İlçesi  kırsal alanında (dağlık ve ormanlık alanda) faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı belirtildi.

Mardin'in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN'

Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 00.01 itibari ile İlimiz Artuklu İlçesi’ne bağlı olan Çukuryurt kırsal mahallesinde, Yukarıaydınlı kırsal mahallesinde, Aşağıaydınlı kırsal mahallesinde  ve Çayırpınar kırsal  Mahallesinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

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