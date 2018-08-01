Mardin'in incisi Midyat'a turist ilgisi

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'in Midyat ilçesine turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Tarihte Süryanice Matiate (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile ziyaretçilere büyülü bir atmosfer sunuyor.

ZİYARETÇİLERE TARİHİ YOLCULUK

İlçedeki, Cevat Paşa, Hacı Abdurrahman camileri ile Ulu Cami, Deyr-ül Umur ve Mor Gabriel manastırları, Mor Smuni, Mor Barsavmo, Mor Aksanoya, Mor Sabrel, Meryem Ana, Mor Abraham ve protestan kiliseleri, mağara müzesi ve Devlet Konuk Evi ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

İslamiyet, Hristiyanlık, Yezidilik gibi farklı din ve mezhepler ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanicenin buluşma noktası olan tarihi ilçe, her geçen gün daha çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ

Midyat, kavuştuğu huzurla geçen yıl 600 bin, bu yılın 8 ayda ise yaklaşık 1 milyon turisti ağırladı. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana ilçede farklı kültürden ve inançtan insanların hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığını belirtti.

Farklı inanç ve kültürlerin bir arada nasıl yaşayabileceğini görmek isteyenler için Midyat'ın güzel bir örnek olduğunu ifade eden Hüseyin Tekin, ilçede bu farklılıkların zenginlik olarak algılandığını vurguladı.

"TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Hüseyin Tekin, ilçede yaşayan farklı dinden ve kültürden insanların birbirlerinin inanışlarına, görüşlerine, kültürlerine saygı gösterdiğini ve özel günlerinde birbirlerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Medeniyetin, sevginin, hoşgörünün ve barışın merkezi Midyat'ta turist sayısında ciddi bir artış var. Bu artışın devam etmesini umuyoruz. Bugün İstanbul, Ankara ne kadar güvenliyse Midyat da o kadar güvenlidir." ifadelerini kullandı.