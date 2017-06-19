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Mardinli bakkal, hayalindeki yarış arabasını yaptı

Midyat ilçesinde bakkal dükkanı bulunan Osman Düzenli, hurdaya ayrılan araçların parçalarıyla yaptığı yarış arabasıyla test sürüşüne çıktı.

19.06.2017 - 10:03
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Mardin'in Midyat İlçesi Sanayi Mahallesi'nde oturan ve bakkal dükkanı işleten Osman Düzenli, yıllardır hayalini kurduğu yarış arabasını kendisi yaptı. Düzenli, hurdaya ayrılan araçların parçalarından yarış arabası oluşturmak için kolları sıvadı.

Mardinli bakkal, hayalindeki yarış arabasını yaptı

10 BİN LİRAYA MAL ETTİĞİ ARACI 2 YILDA YAPTI

Düzenli, yaklaşık 2 yıl çalışarak yaptığı yarış arabasını 10 bin liraya mal olduğunu söyledi. Yaptığı yarış arabasına binerek test sürüyü yapan Düzenli, yaptığı otomobilin tasarımını kendisinin yaptığını anlatırken şöyle konuştu:

Mardinli bakkal, hayalindeki yarış arabasını yaptı

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ, ARABAMIN ADI 'MEZOPOTAMYA"

"Çocukluğumdan beri aklımdaydı zaten. Bir türlü fırsat bulamıyordum. Arabamın ismi 'Mezopotamya'dır. Bu bölgenin adının temsili olmasını istedim. Mezopotamya'nın geçmişi, kökeni çok derinlere ulaştığı için ondan dolayı böyle görüntüsü de farklı ve kendine ait özel bir yapısı olduğu için adının Mezopotamya olmasını istedim. Midyatlılar benden daha çok heyecanlı, daha çok istekli. Bir ara bırakmaya karar vermiştim, çünkü her yerinde sorun çıkıyordu. Baktım ki bizim millet çok heyecanlı, gerçekten çok istekli ben de, 'Bu iş benden çıktı. Midyatlıların hatırına yapacağım ve bitireceğim' dedim. Bir araba yapayım dedim yani. Öylesine başladım. Öylesine bu noktaya kadar geldik. Tabii büyük maddi sıkıntılar yaşadım. Kendime 1 senelik hedef koymuştum. Ama 2 seneye sarktı. Bunun nedeni imkansızlıklar. Ama nihayetinde bir şeyler yapabildiğime inanıyorum. Bana bir cesaret geldi. 'Kopya ya da çakma bir şey yapamam' dedim."

Mardinli bakkal, hayalindeki yarış arabasını yaptı

"ALLAH NASİP EDERSE DAHA BİRÇOK ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

Osman Düzenli, yıllardan bu yana kafasına koyduğu bu fikri bir nebze hayata geçirdiğini de ifade ederek, şöyle dedi:

"Daha bir sürü fikirlerim var. Allah ömür, imkan nasip ederse daha bir çok şey yapmak istiyorum. Cesaret, kararlılık, inanç ve kendinize özgüven. Herkes size 'deli', 'aptal', 'akılsız', 'boş şeylerle uğraşıyorsun' diyebilir. Hayır. İnsanlar hayal ederek, bugün 100 yıl geçmişe dönersek eskiden 100 yıl önceki olmayan bir şey bugün var. Demektir ki biz hayal kurmazsak biz bunları hayata geçiremeyiz. Önce kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz ve başaracağımıza inanacağız kesinlikle."

Mardinli bakkal, hayalindeki yarış arabasını yaptı

Mardinli bakkal, hayalindeki yarış arabasını yaptı

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