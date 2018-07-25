Mardinli çocukların havuzu traktör römorku

Kızıltepe ilçesi Otluk Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan İsmail Demir, aşırı sıcaklardan bunalınca, mısır tarlasında bulunan traktör römorkunu çadır branda ile kapladı ve içini su ile doldurdu. Böylece portatif bir havuz yapmış oldu.

Sıcaktan bulanan köylü çocuklar göle çevirilen römorkta az da olsa serinlemenin keyfini yaşadı.

"SEİNLEYECEK BİR YERİMİZ YOK"

Otluk Mahallesi’nde de hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu belirten Demir, "Mahallemizde havuz olmamasından dolayı serinleyecek bir yerimiz yok. Artan sıcakların ardından traktörün kasasına havuz yaparak çocuklarımızı günde en az bir iki saat serinleme imkanına kavuşturduk. Traktörün kasasını brandayla kapatıp, kasanın içine sondaj suyu doldurarak göle çevirdim, böylelikle hem ben hem çocuklar az da olsa serinleme imkanı buldu." dedi.

Kardeşleriyle birlikte römork kasasında yapılan havuza gelen Ahmet Aydoğan, günde iki saat bile olsa serinlediklerini ifade etti.

Havuzda serinleyen başka bir çocuk da sıcaklardan dolayı havuza girdiklerini belirtti.