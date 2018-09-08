Mardinli Marilyn Manroe eşek sütü sağdı

ABD’li ünlü sinema yıldızı ve model Marilyn Monroe’ye benzerliğiyle dikkat çeken 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Melek Akarmut, Mardin’de açtığı ‘Marilyn Sabun Dünyası’ ile dikkatleri üzerine çekiyor.

ELLERİYLE SÜT SAĞIYOR

Marilyn Monroe tarzı saç stili ve elbisesiyle iş yerine gelenlerde şaşkınlık oluşturan Akarmut, iş yerinde sattığı sabun için kolları sıvayarak kendi elleriyle eşek sütü sağıp, bu sütten sabun yaparak iş yerinde satmaya başladı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR SABUN"

Melek Akarmut, eşekle uğraşmanın eğlenceli ve sevimli olduğunu aktararak, süt sağarken eşeğin rahat durduğunu ifade etti.

Alamut, iş yerinde en çok eşek sütü sabunu satıldığını aktararak, “Bir dükkan açtım en çok satılan da burada eşek sütü sabunu. Eşek sütü kanser tedavisinde kullanılıyor ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim en çok önerdiğim sivilceler için yaklaşık 1 haftada tedavi ediyor. Cilt sıkılaştırma özelliği var, güneş lekesine de iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmez.

Resmen bir sihirli sabun. Eşekten 100 gram süt geliyor, o yüzden çok değerli bir sabun. Zevkli bir iş, ara sıra imalata gidip kendim sabun yapıyorum. Müşterilerim aldığı sabundan çok memnun. Mardin’e özgü eşek sütü sabunu, bıttım sabunu, menengiç sabunu var.

Mardin’de turizmin artışıyla birlikte sabunlarımızın satışı da arttı. Eşek sütü sabunu çok rağbet gördüğü için sahteleri de çıktı. Çok dikkat edin, belirli yerlerden alınmasını tavsiye ediyorum. Zaten çok ucuz değildir bu sabunlar.” dedi.







Eşek sütünden yapılan sabunu alan Fatma Topuz isimli vatandaş, sabun için İzmir’den geldiğini söyleyerek, “Özellikle eşek sütü sabunu almaya geldim. Çok faydalı olduğunu duyduk. Cilt hastalıklarına çok iyi geldiğini, kanser tedavisine de iyi geldiğini duyduk.” diye konuştu.