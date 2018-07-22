Mardinli şef Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'ne aday

Bask Dünya Aşçılık Ödülleri"ne aday Mardinli şef Ebru Baybara Demir'in hedefi, 24 Temmuz'da İspanya'da yapılacak değerlendirmede birinci olması halinde Mardin'de Gastronomi Enstitüsü kurmak ve Derik zeytininin üretimine katkı sağlamak.

İLK 10'DA YER ALDI

Geçen sene Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Harran Kaymakamlığı destekli Harran Gastronomi Okulu-Amazon Kraliçeleri Projesi ile katıldığı "Bask Dünya Aşçılık Ödülleri"nde 30 ülkeden 110 aday arasında ilk 10'a girerek finale kalan ilk Türk şef Demir, bu yıl da "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" ile ilk 10'da yer almayı başardı.

KADIN İSTİHDAMI

Ebru Baybara Demir, 24 Temmuz'da İspanya'da yapılacak değerlendirmede birinci seçilmesi halinde hedeflerini gazetecilere anlattı.

Bu sene katıldığı proje ile Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olarak bilinen sorgülün yaşatılmasını arzu ettiğini belirten Demir, bunun yanı sıra kadın istihdamını da önemsediklerini dile getirdi.

70 kadın çiftçi ile başladıkları projede 224 kadına ulaştıklarını anlatan Demir ,"Kadın çiftçilerimiz ve Suriyeli mülteci çiftçilerimizin geleneksel tarım bilgileriyle hem yerel tohumlarımızı koruyoruz hem toprağımızı temizliyoruz hem de istihdam sağlıyoruz.'" dedi.

YARIŞMAYA KALDIĞI İÇİN MUTLU

Kadın çiftçilerin güçlenmesi, toprağın temizlenmesi, sağlıklı yerel tohumların tekrar can bulmasını çok önemsediklerini vurgulayan Demir, özellikle uluslararası bir yarışma tarafından bu kadar şık bir şekilde onure edilmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

GASTRONOMİ ENSTİTÜSÜ KURMAK İSTİYOR

Ebru Baybara Demir, bu kez birinci olması halinde alacağı ödül ile 2 hayalini gerçekleştirmek istediğini ifade ederek, "Birinci olamasak da yine birinci olduğumuzu düşünüyoruz çünkü yaptığımız konu çok önemli. Bunun ödülünü fazlasıyla aldığımızı düşünüyoruz. 100 bin avroluk bir ödülü var bu yarışmanın. Ben alırsam Mardin'e bir Gastronomi Enstitüsü kurmak istiyorum. Zaten böyle bir hayalim vardı ve bunun çalışmalarına başlamıştık. Bu ödül bu çalışmaya maddi destek sağlayacak. İkincisi Derik'te zeytin ağaçlarımız var ve bu zeytin ağaçları çok eski. Bu para Derik'teki zeytin ağaçlarının tekrar hayata kazandırılması için de kullanılacak." şeklinde konuştu.