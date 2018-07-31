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Mardinliler havuzda serinliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sıcak havalardan bunalan vatandaşlar soluğu yüzme havuzlarında aldı.

İHA | 31.07.2018 - 14:31..
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Mardinliler havuzda serinliyor

Mardin'de yaşlılar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken gençler yüzme havuzlarına girerek serinliyor.

YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kızıltepe’deki Aquapark'ın işletme müdürü Özkan Bulut, aşırı sıcaklar nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, “Sıcaklar arttıkça havuza gelenlerin sayısında da artış yaşanıyor. İşletmemizde sağlık ekibi ve can kurtaranlar görev alıyor. Bu da havuzumuzu güvenli kılıyor. Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin, Midyat, Derik ve Mazıdağı ilçelerinden gelen müşterilerimiz var.” dedi.

Mardinliler havuzda serinliyor

Havuza giren gençler de, aşırı sıcaklardan bunaldıkları için havuza gelmeyi tercih ettiklerini aktardı.

Mardinliler havuzda serinliyor ViDEO

Mardinliler havuzda serinliyor

Mardinliler havuzda serinliyor

Mardinliler havuzda serinliyor

Mardinliler havuzda serinliyor

Mardinliler havuzda serinliyor

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