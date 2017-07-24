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Mareşal Atatürk'ün yerine kalpaklı Atatürk resmi

TBMM Başkanlığı tarafından muhalefet kulusindeki 'Mareşal Atatürk' tablosu kaldırılarak ebru ile yapılmış kalpaklı Atatürk resmi asıldı.

24.07.2017 - 15:10
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Meclis'teki muhalefet kulisinde bulunan Mareşal Atatürk portresi 'Meclis Başkanlarına Verilen Hediyeler' bölümüne kaldırılmıştı.

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök ise tablonun bir taklidini alkışlar eşliğinde aynı yere asmıştı.

Mareşal Atatürk'ün yerine kalpaklı Atatürk resmi VİDEO

TAKLİDİ DE KALDIRILDI

Meclis Başkanlığı tarafından 'Mareşal Atatürk' tablosunun taklidi de kaldırılarak yerine ebru sanatıyla yapılmış kalpaklı Atatürk resmi asıldı.

Mareşal Atatürk'ün yerine kalpaklı Atatürk resmi

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel yeni tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Resmi görmedim ama arzu ettiğimiz Atatürk resminin yerini dolduracak ve sorunu giderecek bir resimse orada durmasını isteriz."

Mareşal Atatürk'ün yerine kalpaklı Atatürk resmi

Mareşal Atatürk'ün yerine kalpaklı Atatürk resmi

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