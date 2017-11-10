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Mareşal nedir

Mareşal nedir? Mareşal rütbesi kime verilir? Türkiye'de mareşal rütbesi alan kaç asker var?

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mareşal

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ünvanlarından biri olan 'mareşal' rütbesiyle ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

MAREŞAL NEDİR?

Mareşal'in anlamı TDK'ya göre; En yüksek askerî rütbe, Bu rütbede bulunan general, müşir. Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına göre ise; Askerlikteki en yüksek rütbe ve bu rütbeyi taşıyan asker, müşir.

MAREŞAL RÜTBESİ KİME VERİLİR?

Bu rütbe askeri alandaki en yüksek rütbedir. Savaşlarda üstün başarı göstermiş orgeneral veya oramirallere ilgili kanun gereği TBMM tarafından verilir.

Mareşal nedir

TÜRKİYE'DE MAREŞAL RÜTBESİNE KAÇ ASKER VAR?

Türkiye'de mareşal rütbesi verilen iki asker vardır. Bunlardan biri herkesin bildiği Mareşal Mustafa Kemal Atatürk diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı da olan Mareşal Fevzi Çakmak'tır.

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