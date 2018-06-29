taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.085
USD
4,5775
EURO
5,3267
ALTIN
183,92
PETR
78,5900

Marihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandı

Düzce’de uyuşturucu madde resmi baskılı tişört giyerek uyuşturucu satıcısı olduğunu belli eden şahıs, polis ekiplerinin baskını sonucu yakalandı.

İHA | 29.06.2018 - 16:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın sosyal medya üzerinden uyuştturucu madde fotoğrafı paylaşarak özendirme suçu işleyen şahsın yakalanması için soruşturma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında başlatılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce şehir merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

T-SHİRTLE MESAJ VERDİ

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T.’nin üzerinde uyuşturucu maddenin logosu bulunan tişört giyerek dolaştığı, sosyal paylaşım sitelerinde bu tişört ile çekilmiş fotoğraflar paylaşarak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair mesajlar verdiği ve kullanımını özendirdiği tespit edildi.

Marihuana baskılı tişört giyen uyuşturucu taciri tutuklandı

TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrasında şahsın aracında internet üzerinden uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici paylaşımlarda bulunduğu suç unsuru tişört elde edildi. Şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirmek’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

1144
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

86
CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

316
Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadelede kararlılık mesajı

256
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

620
CHP'nin 81 ilde Soylu protestosunda organize sorunu

CHP'nin 81 ilde Soylu protestosunda organize sorunu

280
Eren Erdem tutuklandı

Eren Erdem tutuklandı

360
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM