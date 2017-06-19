Marine Le Pen ilk kez milletvekili seçildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, genel seçimlerden büyük zaferle çıkarken aşırı sağın temsilcisi Ulusal Cephenin (FN) lideri Marine Le Pen, siyasi kariyerinde ilk kez milletvekili seçilmeyi başararak Ulusal Meclise girdi.

Le Pen, ilk sonuçların açıklanmasından sonra seçim bölgesi olan Henin-Beaumontda basın açıklaması yaptı.

"YÜZDE 56 İLE SEÇİLMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Sonuçlara göre, partisinin en az 6 milletvekili çıkarmayı başardığını kaydeden Le Pen, "Yüzde 56 ile seçilmiş bulunmaktayım. Seçmenimin bu tercihi benim için büyük bir onurdur. Seçime katılım oranı seçmenin siyasete karşı tavrının zirve yaptığını göstermektedir. Katılım oranları Meclisin geçerliliğini tartışmalı hale getiriyor. Aynı zamanda yeni dönemin olumsuz bir temelle başladığına işaret ediyor." dedi.

"MECLİSTE SİYASİ GRUP KURAMAYACAK OLMAMIZ SKANDAL"

"Mecliste siyasi grup kuramayacak olmamız skandaldır" ifadelerini kullanan Le Pen, Mecliste milletvekili sayısına göre değil, alınan oy oranına göre siyasi grup kurulması için çalışmaların yapılması çağrısında bulundu.

Le Pen ayrıca Macron ve ekibinin Fransayı felakete sürükleme görevini üstlendiklerini ileri sürerek "Fransanın ayrışmasına karşı mücadele eden tek güç biziz." diye konuştu.

"DAR BİR AZINLIK TÜM GECE SAHİP OLDU"

Sandık sonuçları, Le Penin partisi Ulusal Cephenin 5 ila 8 milletvekili çıkarabileceğini gösteriyor. Fransada aşırı solu temsil eden Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon da katılım oranlarına dikkati çekerek "Dar bir azınlık tüm güce sahip oldu. Sandığa gitmeyen bu çoğunlukta ben bir enerji görüyorum. Bu enerji ortaya çıkabilir ve mücadeleye geçebilir." dedi. Mecliste grup kuracaklarını hatırlatan Melenchon, 22 ila 30 milletvekili çıkarma şanslarının olduğunu açıkladı.