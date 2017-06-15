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Marine Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

AP, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) lideri ve AP üyesi Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı.

15.06.2017 - 15:48
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Strazburg’da devam eden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili oylama yapıldı. AP üyelerinin el kaldırarak görüş bildirdiği oylama ile, dini ve ırkçı nefret içeren hakaret ve iftira suçundan Fransa’da yargılanan Le Pen’in milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı.

Marine Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMLERDE ADAY

FN’den AP milletvekili olan Bruno Gollnisch, oylama öncesi Genel Kurulda söz alarak Le Pen’e karşı Fransa’da hükümetin ve siyasilerin düşmanca bir kampanya yürüttüklerini iddia etti ve milletvekillerinden dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullanmalarını istedi. Gollnisch, pazar günü seçimlerin yapılacağını ve Le Pen’in aday olduğunu hatırlatarak, oylamanın seçimin hemen öncesine getirilmesinin siyasi bir amacı olduğunu ve Le Pen’e karşı yürütülen karalama ve yıpratma kampanyasının bir devamı olduğunu kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANINI RADİKAL DİNCİLERE DESTEKLE SUÇLAMIŞTI

Le Pen, 3 Mayıs 2015’te iTele ve Europe 1’de yayınlanan bir programda Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi’nin şehirde inşa edilen bir camiye maddi destek verdiğini belirtmiş ve radikal dincileri desteklediğini iddia etmişti.

Aix-en-Provence mahkemesi, Aralık 2016’da Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla AP’ye başvuruda bulunmuştu.

Bunun üzerine Le Pen, AP Hukuk İşleri Komitesi tarafından iki kez hakkındaki iddialarla ilgili bilgi vermeye davet edilmiş fakat olumlu yanıt vermemişti.

3 KEZ KALDIRILDI, 4. YOLDA

Pazar günü milletvekili genel seçimlerinin ikinci turunda milletvekilliği için yarışacak Le Pen’in daha önce de iki defa AP’de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Le Pen hakkında “hayali danışman çalıştırmak” suçlamasıyla süren soruşturma çerçevesinde bir başka dokunulmazlığının kaldırılması talebi daha bulunuyor. Bu talebin de önümüzdeki günlerde AP Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.

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