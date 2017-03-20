Marion Marechal Le Pen'den küstah tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Eskişehir’deki bir toplu açılış töreninde Avrupa’daki vatandaşlara seslenmiş, “Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz” demişti.

"AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİN GELECEĞİ.."

Le Pen, Twitter hesabından söz konusu haberi paylaşarak, “Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dedir” notunu düştü.

TEYZESİNDEN DAHA IRKÇI

Fransa’da ilk turu gelecek ay yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci çıkması beklenen Marine Le Pen’in yeğeni ve parti kurucusu Jean-Marie Le Pen’in torunu Marion Le Pen, teyzesinden daha muhafazakâr bir figür olarak tanınıyor.

ÜLKE TARİHİNİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ

Göçmen ve İslam karşıtı politika yürüten yeğen Le Pen, 2012 yılında partisinden milletvekili seçilerek, ülke tarihinin en genç milletvekili olmuştu.