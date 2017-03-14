Mark Rutte Wilders'ın seçimi kazanmasından endişeli

Cumartesi akşamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na faşist müdahaleler yapan Hollanda'da yarın genel seçim gerçekleştirilecek.

Bu seçim öncesinde anketler ise yarışın Hollanda'nın mevcut Başbakanı Mark Rutte ile ırkçı lider Geert Wilders arasında geçecesiğini söylüyor.

"WILDERS'IN KAZANMASI KAOS OLUR"

Haber sitesi NU.nl’e konuşan Rutte, “16 Mart sabahı uyandığımızda Wilders’in ülkenin en büyük partisinin başında olduğunu görmemiz mümkün. Bu, kaos anlamına gelir. Çünkü Wilders, yapıcı bir şekilde hükümeti kurmaya çalışmayacaktır. Hollanda’nın, yanlış popülizmin başa geldiği ülkeler dizisinde devrilen yeni bir domino taşı olması, onu uluslararası arenada gülünç duruma düşürür” dedi.

YÜZDE 55 KARARSIZ

Bu arada anketlerde, seçimler öncesinde halkın yüzde 55’inin henüz kararını vermediği görülüyor. Seçimde hiçbir partinin tek başına iktidar olması için gerekli 76 sandalyeye ulaşması beklenmiyor. Anketler 28 partiden 14’ünün mecliste en az bir sandalye alacağını gösteriyor. Ülkedeki 250 bin göçmen seçmenin oylarının belirleyici olduğu belirtiliyor.