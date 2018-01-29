Mark Twain'in 'Bir Köpeğin Hikayesi' kitabı raflarda

Amerika Edebiyatı'nın en önemli yazarları arasında gösterilen, 21 Nisan 1910'da hayatını kaybeden Mark Twain, çok okunan edebiyatçıların başında gelmektedir. Eserleri pek çok dile çevrilen yazarın Bir Köpeğin Hikayesi adlı öykü kitabı kitapseverlerle yeniden tanıştı.

Alakarga Yayınları tarafından basılan eser, raflardaki yerini alarak okuyucularını beklemeye başladı.

Bir Köpeğin Hikâyesi’nde, toplumdaki insanlar ve hayvanlar tarafından oynanan rolleri yeniden düşünecek, bir köpeğin zihnine girecek ve madalyonun diğer tarafındaki yaşamı gözlemleyip hissedeceksiniz. Bazen inançları ile mecbur kaldıkları arasında sıkışanların seçimlerine tanıklık edecek ya da bir filin peşinden yollara düşeceksiniz. Mark Twain’in öykülerinden, keyifle okuyacağınız bir seçki.

Yazar: Mark Twain

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Nazire Ersöz

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 96

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]