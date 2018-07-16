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Markalı konutların yüzde 10'unu yabancılar satın aldı

Yeni Konut Fiyat Endeksine göre Haziran'da markalı konut projelerinin yüzde 10'u yabancı yatırımcılara satılırken, yabancı alıcıların oranı son 15 ayın zirvesine çıktı.

REUTERS | 16.07.2018 - 14:39..
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Yapılan araştırma sonucu belirlenen bu oran, son 6 aylık ortalamanın 3 puan üzerinde bulunuyor. Yabancı yatırımcılara satışların oranı Şubat'ta yüzde 6, Mart ve Nisan aylarında yüzde 8, Mayıs ayında ise yüzde 7 olmuştu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.33 artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 81.5 artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 181.5'e ulaştı.

Markalı konutların yüzde 10'unu yabancılar satın aldı

BEŞ YILDA YÜZDE 87'LİK ARTIŞ

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 0.54 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son altı ayda yüzde 4.32, son bir yılda yüzde 9.7, son üç yılda yüzde 37.93, son beş yılda ise yüzde 87.64 arttı. Konut kira değerleri ise son altı ayda yüzde 3.29, son bir yılda yüzde 7.57, son üç yılda yüzde 27.84, son beş yılda ise yüzde 66.73 arttı.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konut alıcısının yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunulan yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdiğini ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandığını söyleyerek, bu gelişmelerin stok erime hızına etkisinin olumlu olduğunu belirtti.

Markalı konutların yüzde 10'unu yabancılar satın aldı

3 PUANLIK ARTIŞ

Verilere göre Haziran'da satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 36'sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 64'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 3 puanlık bir düşüş, bitmiş konutların satış oranında ise 3 puanlık bir artış yaşandı. Bitmemiş konutların satış oranındaki düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artışın Mart ayından beri devam ettiği belirtildi.

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