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Markalı konutların yüzde 11’i yabancılara satıldı

Ağustos ayı içerisinde Türkiye genelinde markalı konutların yüzde 11'i yabancılar tarafından alındı.

DHA | 18.09.2018 - 09:29..
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Markalı konutların yüzde 11’i yabancılara satıldı

Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre Ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11’i yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son altı aylık ortalamanın (yüzde 9.0) 2.0 puan üzerinde.

Markalı konutların yüzde 11’i yabancılara satıldı

SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.17, son üç ayda yüzde 1.44, son altı ayda yüzde 3.48, son bir yılda yüzde 9.0, son üç yılda yüzde 36.47, son beş yılda ise yüzde 84.82 arttı.

Endekse göre konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1.18, son üç ayda yüzde 3.61, son altı ayda yüzde 5.31, son bir yılda yüzde 8.42, son üç yılda yüzde 28.76, son beş yılda ise yüzde 67.40 arttı.

Markalı konutların yüzde 11’i yabancılara satıldı

ENDEKS DEĞERİ 182,3'E ULAŞTI

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.34, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 82.30 arttı ve endeks değeri 182.3’e ulaştı.

Yeni Konut Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.58 artarken; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0.33 arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10.70 puan fazla arttı.

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