Markalı konutların yüzde 6.1'ini yabancılar aldı

‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018-1. Çeyrek Raporu açıklandı.

İKİNCİ EL SATIŞLAR DARALDI

Senetli satışlar oranının, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 35.5 olduğu belirtilen raporda, senetli satışların artmasında önemli rol oynayan unsurlardan birinin konut kredi faizlerindeki artış olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca raporda, ilk kez satılan konutlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,83’lük bir azalma görülürken, ikinci el satışlarda yüzde 8.25 daraldığı duyuruldu.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

GYODER’in raporunda, “Türkiye genelinde ortalama konut fiyatlarında, Ocak 2013 ile Ocak 2018 arasında, reel olarak yüzde 45.49 artış yaşandı.

2018 yılı 1. çeyrek döneminde yaşanılan kur artışı, yabancıların markalı konut alımında olumlu etki yarattı. 2017 yılının son çeyrek döneminde yüzde 3.7 olan yabancılara markalı konut satışları 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.1 düzeyine ulaştı.

Senetli satışlar 2018 yılının ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 35.5’ini oluşturdu. Senetli satışların artmasında önemli rol oynayan unsurlardan biri konut kredi faizlerindeki artış oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR AZALDI

2017 yıl sonunda yüzölçümü bazında; yapı ruhsatı adedi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.8, yapı kullanma izin belgesi ise yüzde 6.6 arttı.

Bu dönemde konut satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.72 azaldı.İlk kez satılan konutlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.83’lük bir azalma görülürken, ikinci el satışlarda yaşanan daralma ise yaklaşık yüzde 8.25 seviyesinde gerçekleşti. İpotekli satışlar ise yüzde 28.55 azaldı. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise 2017 yılı 1. Çeyrekte yüzde 38 iken 2018 yılı 1. Çeyrek döneminde yüzde 29’a geriledi.

Bu dönemde stok erime hızı yüzde 4.10 olurken, markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 6.10’u ise yabancı yatırımcılara yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları; 2018 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.1’lik büyüme ile beş bin 298’e yükseldi.

2018 yılı 1. Çeyrek itibariyle konut kredilerinde aylık faiz oranı bir önceki çeyrek sonuna göre 9.0 puan artarak yüzde 1.17, yıllık bileşik faiz ise yüzde 14.96 seviyesinde gerçekleşti.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ

Toplam konut kredisi hacmi ise 2017 yılı sonu itibariyle 191 milyar lirayı aştı. Takipteki kredilerin miktarının toplam konut kredileri içindeki payı ise 2017 dördüncü çeyrek itibarıyla yüzde 0.42 oldu.

2018 1. Çeyrekte yeni kiralama işlemleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.6 arttı. İlk çeyrekte, metrekare bazında anlaşmaların yüzde 53.9’u merkezi iş alanının dışında Asya yakasında, yüzde 22.6’sı merkezi iş alanında ve yüzde 23.5’i merkezi iş alanı dışında Avrupa yakasında kaydedildi.

2018 yılı ilk çeyrekte GYO endeksi, 44 bin 515’ten başladığı seyrini, çeyrek sonunda 42 bin 609’dan kapattı. 2017 Dördüncü Çeyrek itibarıyla GYO piyasa değeri 26.9 milyar liraya yükseldi.” ifadeleri yer aldı.





