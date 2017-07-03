Market açıldıktan bir buçuk dakika sonra soyuldu

Sabah 08.40 sıralarında bir marketler zincirinin Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki şubesine açıldıktan bir buçuk dakika sonra gelen soyguncu, çalışana silah doğrultarak ana kasaya götürdü.

10 BİN LİRAYI ALARAK KAÇTI

Kasayı açtıran soyguncu yaklaşık 10 bin lirayı alarak kaçtı. Soyguncunun kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde müşteri gibi giren soyguncu bir süre sonra elinde çantayla koşarak çıkıyor. Polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.