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Market çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı

Eyüpsultan'daki bir markette çalışanları rehin alan zanlı, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

DHA | 03.02.2018 - 05:28..
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Eyüpsultan'da soygun bir markete giren şüpheliler çalışanları rehin aldı. Markete, Asayiş Şube müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonrası rehineler kurtarılırken, 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise polis tarafından yakalandı.

Market çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı

ZORLA İÇERİ GİRİP ÇALIŞANLARI REHİN ALMIŞLAR

Olayın meydana geldiği yerde işyeri olan Çetin Eren isimli bir vatandaş, "Saat 21.00'den kapatıyorlar zaten kapıları. Hesapları kapatıp çıkarken bir araç yanaşıyor, 4 kişi iniyor içinden silahlı. Zorla içeri giriyorlar, arkadaşları rehin alıyorlar. O esnada emniyet birimleri de o soyguncuları takip ediyorlarmış. Emniyet birimleri de olaya giriyorlar ve orada kısa süreli çatışma çıkıyor. 2 kişi aşağıya kaçıyor, orada da çatışma yaşanıyor. Polis ekipleri alıyor kıskıvrak soyguncuları.

Market çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı

Buradakiler de çalışanları rehin alıyorlar. Polislerde diyalogdan sonra çalışanlar çıkıyor, polisler de soyguncuları da alıyorlar. Ben burada değildim, 5 dakika önce çıkmıştım dükkandan. Hatta market kapanmadan önce de alışveriş yapmıştım saat 20.55'te, daha sonra iş için buradan ayrıldım. 20 dakika sonra geldiğimde burasını komple kapatmışlardı. Olan olmuştu. Dükkanıma da giremedim, ileride alıkoydular bizi. Emniyet güçleri operasyon yapıyorlardı" dedi.

Market çalışanlarını rehin alan zanlı yakalandı

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