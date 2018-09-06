Market sahibi çalışanına cinsel saldırıda bulundu

300 bin lira ödülle aranan, sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Ömer Erdemir'in Hakkari'de öldürülen teröristler arasında yer aldığı belirlendi.

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

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Murat Kurum: Denizi kirleten gemiyi tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de denizi kirleten gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira para cezası kesildiğini açıkladı.