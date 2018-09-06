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Market sahibi çalışanına cinsel saldırıda bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çalıştığı markette cinsel istismara uğrayan genç kız, bunalıma girip denize atlayarak intihara kalkıştı.

DHA | 06.09.2018 - 14:51..
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Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde market işleten, evli, 2 çocuk babası Zeki Bulut, iş yerinde çalışan Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırdı.

OLAYIN ŞOKUYLA BUNALIMA GİRDİ

İddiaya göre Zeki Bulut, burada zor kullanarak Ö.D.'yi öptü. Ö.D.'nin saldırısından kurtulan genç kız marketten ayrılıp gittiği evinde durumu ailesine anlattı. Olayın şokuyla bunalıma giren Ö.D., intihar etmek amacıyla Mürefte iskelesinden denize atladı.

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.D., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.D., tedavisini ardından taburcu edilirken, genç kızın ailesi polise giderek market işletmecisi Zeki Bulut'tan şikayetçi oldu.

Market sahibi çalışanına cinsel saldırıda bulundu

Market sahibi çalışanına cinsel saldırıda bulundu

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