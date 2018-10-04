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Market ürünlerine zam takibi

Özel takip masaları aracılığıyla fırsatçılık yapan firmaların ürünleri sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 08:38..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında enflasyon sepeti içinde payı yüksek 25 ürünü, oluşturulan özel ürün takip masaları aracılığıyla sıkı izlemeye aldıklarını açıkladı.

"ÇOK SIKI TAKİBE BAŞLADIK"

Meclis’teki sohbet toplantısında konuşan Pakdemirli, “25 ürünü çok sıkı takibe başladık. Ticaret bakanlığı ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesela ayçiçeğinde yüzde 27 olan ithal vergisinin Ticaret Bakanlığı ile görüşüp yüzde 13’e indirilmesini sağladık. Bu da enflasyona dokunan taraf. Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var, aktif çalışıyor. Ticaret Bakanlığı’nda da benzer bir çalışmanın yapıldığını biliyorum” dedi.

Market ürünlerine zam takibi

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