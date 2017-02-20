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Markete atla daldı - İzle
Bir süpermarkete atla dalan adam görenleri şaşkına çevirdi.
20.02.2017 - 20:38
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