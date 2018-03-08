Markete giren gaspçılar, kadın çalışanı darp etti

Sancaktepe Ravza Caddesi'nde bulunan bir markette yaşanan olayda, markete yüzleri maskeli ve elleri silahlı iki kişi girdi.
PARALARI ÇALDILAR
İçeri giren eli silahlı gaspçılar silahlarını doğrultarak kasiyerden kasada bulunan paraları istedi. Paniğe kapılan kadın çalışan kısa süreli şok yaşadı.
KADINI TARTAKLADI
Kadın çalışan yavaş hareket edince silahlı gaspçılardan biri yanına giderek, tartaklamaya başladı. Ardından şüpheliler, kadın çalışandan marketin arka tarafında bulunan kasayı açmasını istedi.
Gaspçı market çalışanı kadını dövdü VİDEO
GASPÇILAR ARANIYOR
Gaspçıların isteklerini yerine getiren çaresiz kadın çalışan, kasada bulunan paraları gaspçılara verirken tekrar darp edildi.
Çaresiz kadının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler aldı. Paraları alan gaspçılar olay yerinden kaçarken, olayın şokunu atlatan çalışan polise haber verdi.