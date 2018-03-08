Markete giren gaspçılar, kadın çalışanı darp etti

Bacağıyla kendi kendini rahatsız eden köpek

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine giren bölgedeki Kefer Cenne köyünde terör örgütü PYD/PKK'nın eğitim kampı da jetlerle vuruldu.

Sancaktepe'de bir markete giren yüzleri maskeli ve elleri silahlı iki gaspçı, dükkan çalışanı kadını darp edip, kasalarda bulunan paraları alarak kaçtı.

Sinop'ta bunalıma giren 17 yaşındaki genç kendini astı, odaya giren babası ise son anda oğlunu kurtardı.

İskenderun ilçesinde 4 bin 920 kilogram kaçak nargile tütünü ile paketleme ve tartı makineleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

1 Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Selman'In, tadilata giren El ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıktı.

2 Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye Şoför, İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde her gün 12.33'te imza atması şartıyla adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Belirlenen saatin anlam taşımasına da özen gösterildi.

3 Cinderes'te YPG'li keskin nişancının vurulma anı TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.

4 Irak kalkanı harekatı geliyor PKK terör örgütüne altın vuruş yapılacak. Suriye'den sonra Irak'taki terör kampları da yerle bir edilecek. Operasyonun ne zaman başlayacağı gizli olsa da gerçekleştirileceği resmen açıklandı.

5 ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı’nda kullanılacağını açıkladı.

6 TSK/ÖSO CİNDERES'E GİRDİ TSK ve ÖSO'nun gün içerisinde Cinderes merkezini ele geçirmesinin ardından yer yer çatışmalar sürüyordu. Akşam saatlerinde Genelkurmay'dan yapılan açıklamada kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.