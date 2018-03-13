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Markete molotoflu saldırı zanlıları 3 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da bir markete taşlarla saldırıp molotof kokteyli atarak kaçan 2 terörist, polisin titiz çalışması sonucu 3 yıl sonra yakalandı.

İHA | 13.03.2018 - 00:33..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik ortak çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılının Şubat ayında Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Caddesi üzerinde bir markete mototof kokteyli atan 2 terörist yakalandı.

SOSYAL MEDYA TERÖRÜNE AMAN YOK

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan biri Suriye uyruklu 2 kişi de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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