Marketler zinciri sahibi FETö'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Başdurak, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Başdurak, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Başdurak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Başdurak, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.