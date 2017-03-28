Marketlerden naylon poşet kaldırılıyor

Türk Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını söyledi.
ABD VE AVRUPA ÜLKESİNDE BAŞARIYLA UYGULANIYOR
ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını söyleyen Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.