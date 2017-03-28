Marketlerden naylon poşet kaldırılıyor

1 Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu yine eli boş dönecek Başbakan Yıldırım, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

2 Quaresma'nın yeni dişleri Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ülkesinde bu kez dişleriyle gündeme geldi.

3 Sünnet kıyafeti satan iş yerinden 130 pompalı tüfek çıktı Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir iş yerine yapılan baskında 130 pompalı tüfek 30 tabanca ele geçirildi.

4 Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyonu aştı Deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda açıldığı günden beri 1 milyon 221 bin 695 yolcu uçuş yaptı.

5 Doğadan saçlar Doğa ve sanatın birleştiği yer bu kez saçlar oldu.

6 İngiltere'de yeni madeni para piyasaya sürüldü İngiliz Darphanesi, “dünyanın en güvenli madeni parası” olarak tanımladığı 12 kenarlı madeni bir sterlinin tedavüle sokulduğunu açıkladı.