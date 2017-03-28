taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Marketlerden naylon poşet kaldırılıyor

TPF Yönetim Kurulu Başkan Mustafa Altunbilek, naylon poşetlerin 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını söyledi.

28.03.2017 - 13:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

ğ

Türk Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını söyledi.

ABD VE AVRUPA ÜLKESİNDE BAŞARIYLA UYGULANIYOR

ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını söyleyen Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

385
ORC'nin son referandum anketi

ORC'nin son referandum anketi

220
İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

89
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

25
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

51
Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

163
Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM