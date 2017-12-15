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Markette kanlı hesaplaşma 1 ölü

Beşiktaş’taki bir markette yaşanan kavgada kasap elindeki bıçakla manavı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 15.12.2017 - 16:11..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi'ndeki Ulus semtinde bugün sabah saatlerinde bir markette kasap ve manav reyonunda çalışan iki kişi sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Markette kanlı hesaplaşma 1 ölü

İŞ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın sonunda kasap N.A. (55) aynı markette çalıştığı iş arkadaşı Naci Alpagut’u (40) 2 kez göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet zanlısı N.A. markete gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Naci Alpagut cenaze aracıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinleri ise “Aralarında küfürleşmişler sanırım ve bunun üzerine de kasap manavı bıçaklayarak öldürmüş.” ifadelerini kullandı.

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