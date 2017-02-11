Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı

Olay, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Kahraman Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi.

İsmet Karakara'ya ait marketin camını tekme atarak kıran iki şüpheli içeri girdi. Şüphelileri gören bir kişinin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kısa sürede gelen polisler, 19 yaşındaki Ali T. ve 17 yaşındaki S.G.'yi market içerisinde suçüstü yakaladı.

ÜST ARAMASINDA 6 ADET ÇİKOLATA ÇIKTI

Gözaltına alınarak Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işyerine gündüz müşteri gibi gelip keşif yaptıkları ifade edildi. Şüphelilerin burada yapılan üst aramasında 6 adet çikolata bulunduğu belirtildi.

Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan şüphelilerden Ali T.'nin arandığı belirtildi.





