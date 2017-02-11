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Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı

Konya'da bir marketin camını kırıp, içeri girerek çikolata çalan 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

11.02.2017 - 08:45
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  2. İç Haber

Olay, merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Kahraman Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi.

İsmet Karakara'ya ait marketin camını tekme atarak kıran iki şüpheli içeri girdi. Şüphelileri gören bir kişinin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kısa sürede gelen polisler, 19 yaşındaki Ali T. ve 17 yaşındaki S.G.'yi market içerisinde suçüstü yakaladı.

Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı

ÜST ARAMASINDA 6 ADET ÇİKOLATA ÇIKTI

Gözaltına alınarak Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işyerine gündüz müşteri gibi gelip keşif yaptıkları ifade edildi. Şüphelilerin burada yapılan üst aramasında 6 adet çikolata bulunduğu belirtildi.

Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan şüphelilerden Ali T.'nin arandığı belirtildi.

Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı

Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı

Marketten çikolata çalan 2 kişi yakalandı

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