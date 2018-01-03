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Marketten kaşar ve sucuk çalan kadın yakalandı

Adıyaman’da faaliyet gösteren bir markete giderek birçok kez sucuk ve kaşar çalan kadın, son girişiminde market görevlileri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

İHA | 03.01.2018 - 10:06..
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Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete her gün gelen 65 yaşındaki A.F.A. isimli kadın, market reyonlarında bulunan çok sayıda kaşar ve sucukları gizlice elinde bulunan poşete koyarak sakladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık olayında A.F.A. isimli kadın, kimsenin kendisinden şüphelenmemesi için de kasadan fiyatı oldukça düşük olan birkaç ürünü geçirdi.

Marketten kaşar ve sucuk çalan kadın yakalandı

Marketten kaşar ve sucuk çalan kadın yakalandı ViDEO

Hemen hemen her gün reyonlarda kaşar ve sucuk eksikliğinin meydana geldiğini fark eden market görevlileri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık olayını izledikleri kamera kayıtlarından fark eden market görevlileri, A.F.A. isimli kadını yakalamak için kadının yeniden markete gelmesini bekledi.

BİRKAÇ GÜN SONRA YENİDEN GELDİ

Birkaç gün sonra yeniden markete gelen kadını fark eden market görevlileri, güvenlik kameralarından kadını takip etmeye başladı. Reyondan kaşar ve sucukları alarak elindeki poşete dolduran ve aldıkları kaşar ve sucukları kasadan geçirmeyen kadın, marketten çıkmak üzereyken market çalışanları tarafından yakalandı.

Marketten kaşar ve sucuk çalan kadın yakalandı

Yakalanan kadının elinde bulunan poşet içerisindeki kaşar ve sucuklara el konularak polise haber verildi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Marketten kaşar ve sucuk çalan kadın yakalandı

4 BİN LİRALIK KAŞAR VE SUCUK ÇALDI

Öte yandan, A.F.A. isimli kadının sürekli hırsızlık için geldiği marketten, toplam 4 bin TL’ye yakın kaşar ve sucuk çaldığı öğrenildi.

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