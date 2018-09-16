Geçtiğimiz günlerde Etimesgut ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde Ali Rıza Kayabaş'a ait markete gelen bir kadın, buradan sıvı yağ ve cips alarak kasada bulunan Ece Özlü'ye 200 TL verdi.

KASİYERİ LAFA TUTTU

Ürünleri aldıktan sonra para üstünün eksik verildiğin belirten kadın, aldıklarının fiyatlarını sorarak kasiyerle konuşmaya başladı. Bu sırada içeri giren başka bir kadın da marketten sigara alarak çalışanları oyalamak için çeşitli sorular sordu. Kasiyer de daha sonra para üstünü tekrar saymak için geri istedi.

Marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

TIRNAKÇILIKLA ÇALDI

Bunun üzerine elindeki parayı kasiyere gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 50 TL koyarak diğer kalan para üstünü geri verdi. Daha sonra kasiyer ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 TL'yi geri alarak marketten ayrıldı. Kadınlar iş yerinden ayrıldıktan sonra 50 liranın eksik olduğunu fark eden Özlü, güvenlik kamerası görüntülerini incelendiğinde paranın el çabukluğu yöntemi ile çalındığını fark etti.