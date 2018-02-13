Marleying nedir

Britanya'da 4 bin kişi ile yapılan araştırmada, yılbaşı zamanı, bekarların yüzde 11'inin eski sevgilileri tarafından arandığını yüzde 8'inin ise eski sevgililerini aradığı ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları, her 10 kişiden birinin eski sevgilisiyle temasa geçtiğini ortaya koydu.

MARLEYİNG NEDEN YAŞANIR

Özellikle yılbaşında yoğun olarak yaşanan bu durumun temel sebebinin ise nostalji, yalnızlık ve yeni bir başlangıç özlemi ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan psikiyatristler bu durumu, yıl sonları çoğu insanın kendi içlerine en çok döndükleri zaman olarak açıklıyor.

Bu veriler sadece Britanya'da yaşayan insanlardan elde edilse de aynı durumun Türkiye dahil tüm dünyada yaşandığı bir gerçek.