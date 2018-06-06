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Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde, öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA | 06.06.2018 - 10:39..
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saganak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

BÖLGE GENELİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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