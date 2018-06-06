Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre Mardin, okuma-yazma oranında sonuncu oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşının 2 bin 94 liraya çıkacağını söyledi.

Yakutiye Kent Meydanı yapılana kadar Erzurum’da bir kent meydanı bulunmuyordu.

İspanyollara göre 200 milyon euroluk teklifi kabul etti

23 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 45 askerden 24'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 21 asker ise, etkin pişmanlık yasası ile serbest kaldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaptığı açıklamada üniversite sınavında ham puan kuralının değiştiğini duyurdu.

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Yapı Kayıt Belgesi detayları

Yeni tebliğ ile birlikte hazine- belediyeye ait taşınmazlar ve Boğaziçi sahil şeridi ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.