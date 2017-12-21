taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8304
EURO
4,5527
ALTIN
155,90
PETR
64,4600

Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor

Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İHA | 21.12.2017 - 09:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta, Kırşehir, Kırıkkale ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN DOĞUSU VE BATI KARADENİZ'DE KAR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

İlginizi Çekebilir
Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaptıktan sonra teslim oldu
Adana'nın Seyhan ilçesinde cezaevinden firar edip 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Şafak F., "Cezaevinde parasız kaldığım için firar etmek zorunda kaldım." dedi.
Bodrum'da tablo gibi kış manzarası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor.
Gemide çalışan işçi 8 metre yükseklikten düştü
İstanbul'un Kartal ilçesindeki Kumcular iskelesinde bir yük gemisinde, dengesini kaybederek ambara düşen işçi bir saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Liseli kızı, cezaevine gitmedi diye dövdüler
Adana’da liseli bir genç kız hırsızlık suçundan bir süre önce cezaevine girip çıktıktan sonra kendisini ziyarete gelmeyen arkadaşını diğer arkadaşlarıyla birlikte darbetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var

254
Bayern evinde Dortmund'u devirdi

Bayern evinde Dortmund'u devirdi

32
Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı

53
İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı

68
Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik

196
Araçlarda cam filmine yeni düzenleme

Araçlarda cam filmine yeni düzenleme

99
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM