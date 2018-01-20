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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yükseliyor

Bölgede, öğleden sonra Trakya kesimi, gece ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu olması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

AA | 20.01.2018 - 09:44..
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yükseliyor

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinde ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Yağışların gece Trakya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılıyor.

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