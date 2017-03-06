Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Az bulutlu ve açık 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Az bulutlu ve açık 17
Trabzon: Az bulutlu ve açık 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18