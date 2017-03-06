Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Az bulutlu ve açık 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18