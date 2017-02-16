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Marmara Denizi'nde ada sayısı 14'e çıkıyor

Pendik'e 3 yeni ada inşa edilirse Marmara Denizi'nde toplam ada sayısı 14'e ulaşacak.

16.02.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Projeler

İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki 11 adasına yeni adalar ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik'e Su Sporları Adası inşa edecek. Pendik Sahili'nde Marina ile Pendik Tersanesi arasında hayata geçirilecek proje, birbiriyle bağlantılı 3 adadan oluşacak.

Marmara Denizi'nde ada sayısı 14'e çıkıyor

ADALARIN TOPLAM KIYI UZUNLUĞU 7 BİN METREYE ULAŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor.

Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7 bin 460 metreye ulaşacak. Tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerinin faydalanacağı ada projesinin dinlence, eğlence ve sportif faaliyetleri bir arada barındırması hedefleniyor.

Marmara Denizi'nde ada sayısı 14'e çıkıyor

2'İNCİ ADA 125 BİN METREKARE OLACAK

2'nci ada: Aktivitelerin toplandığı adanın büyüklüğü 125 bin metrekare olacak. İçinde ise su spor sahaları, mini golf, paten parkı, tırmanma duvarları, basketbol, futbol ve tenis sahaları, tırmanma duvarı, yürüyüş ve bisiklet parkurları ve yeme içme alanları yer alacak.

3'üncü ada: 106 bin metrekare büyüklüğündeki ada, karşılama adası olarak planlandı. Adada karşılama çadırı, restoranlar, tekne kiralama, koşu ve bisiklet parkurları, iskeleler, gösteri alanları ve parklar bulunacak. Adaların ortasında ise gezinti ve spor için korunaklı bir su alanı bulunacak. Burada elektrikli tekne kiralama, kürekle sandal sefası, su bisikleti ve pedallı araçlar, su kayağı, su akrobasi gösterileri, optimist ve yelken faaliyetleri, saltanat kayığı, gezi ve amfibik araçla gezinti yapılabilecek.

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