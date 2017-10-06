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Marmara Üniversitesi kampüs kapısında kavga: 2 yaralı

Göztepe Kampüsüne kimliksiz girmek isteyen bir şahıs ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

06.10.2017 - 00:53
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Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kampüs yerleşkesinden içeri girmeye çalışan ve öğrenci kimlik kartı bulunmadığı iddia edilen Volkan Uluçay ile giriş turnikelerindeki görevliler arasında tartışma çıktı.

Güvenlikçilerin içeri girmesine izin vermediği Uluçay, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra elinde silahla tekrar yerleşke kapısına gelerek güvenlikçilere saldırdı.

Marmara Üniversitesi kampüs kapısında kavga: 2 yaralı

SİLAH KABZASIYLA GÜVENLİKÇİLERE SALDIRDI

Silahın kabze kısmıyla kapıdaki güvenlikçilerden Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli'yi yaralayan şahıs daha sonra kaçmaya başladı.

Marmara Üniversitesi kampüs kapısında kavga: 2 yaralı

SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine yerleşke kapısına gelen güvenlik görevlileri kaçan Uluçay'ı yakalayarak, polis ekiplerine teslim etti.

Güvenlik görevlilerinin Uluçay'ı kovaladığı esnada şahsın arkadaşları olduğu iddia edilen iki bayan elerinde bulunan bir silah şarjörünü diğer görevlilere teslim etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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