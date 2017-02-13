Marmara Üniversitesi önünde gerginlik

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bir grup öğrenci, görevden alınan akademisyenlere destek açıklaması yapmak için toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba üniversite içerisinden bir grup öğrenci tepki gösterdi.

TAŞ VE ŞİŞE ATTILAR

Basın açıklaması yapanların üzerine taş ve şişe atan öğrencilere polis müdahale etti. Bu sırada polisle öğrenciler arasında da arbede yaşandığı görüldü. Gerginlik polis tarafından önlendikten sonra bu kez de üniversitenin dışından gelen başka bir grup basın açıklaması yapan gruba taş ve cam şişe yağdırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin araya girmesiyle üniversitedeki gerginlik büyümeden kontrol altına alındı.

"BU HUKUKSUZLUĞU HEP BERABER GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Aralarında akedemisyenlerin de bulunduğu grup adına yapılan açıklamada, "Marmara Üniversitesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararın arkasında duramadılar. Hükümetin temsilcileri suçu; topu YÖK'e attı. YÖK rektörlere attı. Biliyoruz bu suçu hep birlikte işlediler. Bu hukuksuzluğu hep beraber gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular." denildi.