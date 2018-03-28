taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.157
USD
4,0088
EURO
4,9570
ALTIN
171,46
PETR
69,1500

Marmara'da sağanak uyarısı

Bölgede bu akşamdan itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AA | 28.03.2018 - 17:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Marmara'da sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Bu akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların yarın Trakya dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde (21-50 mm) kuvvetli olması öngörülen yağışlı sistemin 30 Mart'ta bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım ile yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aşılamadan dolayı portakalın yarısı limon halinde çıktı
Antalya'da çiftlik sahibi Emin Şencan, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan kaynaklı portakalın bu hale geldiğini belirtti.
Elazığ'da sansar 36 tavuğu telef etti
Elazığ'da bir kümese giren sansar, 47 tavuktan 36'sını öldürdü.
Amanos şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bursa’da pitbull dehşeti
Bursa’da pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırarak, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, yaralı köpeği sahipleri, pitbullun sahibinden şikayetçi olacaklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'Bu pazar genel seçim olsa' anketi

241
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

79
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

286
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

122
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bozkurt işareti soruldu

119
Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

Türkiye'deki ilk Video Hakem kararı

30
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM