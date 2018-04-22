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Marmara'da hava ısınmaya başlıyor

Serin ve yağışlı havanın etkisinden çıkan Marmara Bölgesi'nde, hava sıcaklığının bugünden itibaren 5 ila 10 derece yükselmesi bekleniyor.

AA | 22.04.2018 - 15:50..
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, serin ve yağışlı geçirilen bir haftanın ardından Marmara bölgesinde hava sıcaklığı hissedilir derecede artmaya başlayacak.

Marmara'da hava ısınmaya başlıyor

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bölge genelinde artarak hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da hava ısınmaya başlıyor

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 26, Edirne'de 32, Kırklareli'de 31, Kocaeli'de 28 , Sakarya'da 27, Yalova'da 25 ve Tekirdağ'da 21 derecelere ulaşması bekleniyor.

Marmara'da hava ısınmaya başlıyor

Marmara'da hava ısınmaya başlıyor

Marmara'da hava ısınmaya başlıyor

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