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Marmara'da sıcaklıklar yükselecek

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

AA | 17.03.2018 - 10:12..
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TEDBİR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

2-6 DERECE

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği bölgede hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Ayrıca, kuvvetli rüzgar beklendiğinden, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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