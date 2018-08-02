Marmara'da son 13 yılın yağış rekoru

Marmara Bölgesi Temmuz ayında şiddetli yağış ve doluyla uğraştı. Aniden başlayan yağmur ve doluyla bir çok yeri su bastı araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da yağmur nedeniyle istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi.

40 YILIN EN FAZLA YAĞIŞ ALAN 3'ÜNCÜ TEMMUZ AYI OLDU

Temmuz ayında son 13 yılın yağış rekoru kırıldı. En son 2005 yılında ortalama 51 kg ile Temmuz ayı yağış rekoru kırılmıştı.

Geçen ay düşen yağış miktarı son 40 yıl içinde Temmuz'da en fazla yağışın düştüğü 3'üncü ay olarak da kayıtlara geçti.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde, Marmara'da 40 yıllık ortalama yağışın 23.3 kg olduğu belirtilirken, 2018 yılı Temmuz ayında Marmara Bölgesinin yağış ortalaması yüzde 100'den fazla artışla 48,7 kg olarak hesaplandı.

Önümüzdeki ay için yapılan değerlendirmede ise hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışın, Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.